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Marketlerde ve çeşitli mağazalarda indirim kapsamında etiketlere yansıtılan 5 kuruşluk fark vatandaşın tepkisini çekti.

CNNTÜRK ekranlarında yer alan haberde vatandaşın ilgisini çekmek adına ürün fiyatlandırmalarında yapılan 5 kuruşluk indirime vatandaşların verdiği tepkiler yer alıyor. Uzmanlara göre bu yapılan bir suç ve insanları kandırmaya yönelik. Konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu; "Yalancı indirim tüketici kanununda yasaklanmış, reklam kurulu Türkiye çapında yaygın mağazaları bulunun ünlü bir konfeksiyon firmasına gerçek indirim yapmadığı için 7 bin lira para cezası kesti" açıklamasını yaptı.