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Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobille ile çarpışan kamyonet, bir züccaciye dükkanına çarparak dururken, o sırada yoldan geçen bir kadın ani bir reflekle kamyonetin altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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