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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Faciadan dönülen an! Korkutan görüntü saniye saniye kamerada
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Denizli'deki fırtınada reklam tabelası 10 aracın üzerine düştü! O anlar kamerada

Denizli'de dün akşam saatlerinde çıkan kuvvetli fırtınada, dev reklam tabelası 10 otomobilin üzerine düştü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli kent merkezinde saat 19.00 sıralarında aniden çıkan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu, çok sayıda otomobilde hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'nde bir restoranın dev reklam tabelası da devrildi. Kimsenin bulunmadığı otoparkta üzerine tabela düşen 10 otomobil hasar gördü.
Reklam tabelasının fırtınada otomobillerin üzerine düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Denizli'deki fırtınada reklam tabelası 10 aracın üzerine düştü! O anlar kamerada
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