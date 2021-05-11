Esenyurt'ta bir sitenin bahçesindeki kısıtlama kavgası kamerada
Esenyurt, Gökevler Mahallesi'ndeki bir sitede pazartesi günü saat 22.00 sıralarında yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kısıtlama saatinde site bahçesinde top oynayan iki genci, sitenin motosikletli güvenlik görevlisi uyardı. Ancak gençlerden biri topu, güvenlik görevlisine doğru attı. Güvenlik görevlisi de motosikletinden inerek, gençlerin yanına gitti.
Çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavga dönüştü. Güvenlik görevlisinin tekvando sporuyla ilgilendiği öğrenilirken, kavganın sonunda gençler bahçeden ayrıldı. Yaşanan kavga, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.