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Esenyurt'ta bir sitenin bahçesindeki kısıtlama kavgası kamerada

İstanbul'da Esenyurt'taki bir site bahçesinde kısıtlama saatinde top oynayan 2 genç ile güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgayla son buldu. Kavga, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt, Gökevler Mahallesi'ndeki bir sitede pazartesi günü saat 22.00 sıralarında yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kısıtlama saatinde site bahçesinde top oynayan iki genci, sitenin motosikletli güvenlik görevlisi uyardı. Ancak gençlerden biri topu, güvenlik görevlisine doğru attı. Güvenlik görevlisi de motosikletinden inerek, gençlerin yanına gitti.

Çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavga dönüştü. Güvenlik görevlisinin tekvando sporuyla ilgilendiği öğrenilirken, kavganın sonunda gençler bahçeden ayrıldı. Yaşanan kavga, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Esenyurt'ta bir sitenin bahçesindeki kısıtlama kavgası kamerada
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