Erzincan'da traktör lastiği patladı, son anda kurtuldu
Erzincan eski sanayi sitesinde bir lastikçide traktör lastiği tamir edildi. Tamirci ustası tarafından onarılan lastiğe kompresörle hava verilmesi sırasında patlama meydana geldi. Bir anda yerden yaklaşık 10 metre yükseğe fırlayan lastiğin düşerken bir kişi altında kalmakta son anda kaçarak kurtuldu. Lastik tamircisi önünde yaşanan patlama anı güvenlik kameralarına anbe n yansıdı. Lastiğin patlamasından sonra panikleyerek kaçanların yaşadıkları kameralar tarafından görüntülendi.