MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Elindeki parayı alıp koşarak kaçtı
Oynatma Listesi
HABER

Döviz bürosundaki kişinin elindeki parayı alıp kaçtı, kamera görüntülerinden yakalandı

Gaziantep'te, girdiği döviz bürosunda bir kişinin elinde saydığı parayı alıp kaçan, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziler Caddesi'nde pazartesi günü bir döviz bürosuna gelen kişi, oturduğu koltukta para saymaya başladı. Bu sırada cadde üzerinden geçen şüpheli, camdan para sayan kişiyi görünce içeri girdi. Şüpheli, koltukta oturan kişinin elinde saydığı parayı almak için hamle yaptı. Bu kişi direnmesine rağmen parayı alan şüpheli, döviz bürosundan çıkıp kaçtı. Kendisini kovalayanlara rağmen şüpheli, izini kaybettirdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini saptadı. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan kimliği açıklanmayan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Döviz bürosundaki kişinin elindeki parayı alıp kaçtı, kamera görüntülerinden yakalandı
Kıyıya vuran yunusu böyle kurtardı
Çaldıkları otomobili cam vitrinden çıkartarak böyle kaçtılar
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Rize'de ayağı çelik tele dolanan bozayı, kendisini kurtarmak isteyenleri böyle kovaladı
Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

Döviz bürosundaki kişinin elindeki parayı alıp kaçtı, kamera görüntülerinden yakalandı
Yüzündeki alerjiyi geçiren bitkinin üreticisi oldu
Döviz bürosundaki kişinin elindeki parayı alıp böyle kaçtı
Efecan Şenolsun beraat etti
Beykoz'da orman yangını
İstanbul Bahçelievler'de 14 katlı binanın 6. katında patlama meydana geldi
Çanakkale Boğazı çıkışı yapan Ro-Ro gemisinde yangın çıktı
Gümrük kapılarındaki en büyük eroin kaçakçılığı engellendi
ABD'de filtre kazası bu kez senatoda yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Enis Berberoğlu yeniden vekil
TSK'nin nefes kesen kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı
İETT otobüsünü çalan şüpheli: Ulaşım işimi gördüm
Oturduğu binanın görevlisine 'fakirlik iğrençtir' diyen öğretmene 5 ay hapis