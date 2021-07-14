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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı! O anlar kamerada

İstanbul Arnavutköy'de 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Otomobilden kendini dışarı atan bir kişi, arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobilde bulunan 3 kişiden 1'inin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü, otomobiline aldığı 2 arkadaşıyla birlikte gezmek istedi. Fatih Caddesi'nde seyir halindeyken önündeki kamyoneti sollamak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından da takla atarak savruldu. Otomobilden çıkan bir kişi, arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, takla atan otomobildeki 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu.

Araç içinden çıkarılan ve yaşları 18'den küçük olan 3 kişiden 1'i kazada yaralandı. Yaralı için kaza yerine ambulans sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza sonrasında hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı! O anlar kamerada
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