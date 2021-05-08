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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >EGM'den yeni görüntüler! O anlar paylaşıldı
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EGM paylaştı: Kurallara uysalardı bu kazaların hiçbiri yaşanmazdı

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; nisan ayında 126'sı ölümlü, 11 bin 70'i yaralamalı, 15 bin 7 maddi hasarlı olmak üzere toplam 26 bin 203 kaza meydana geldi.

Yurt genelindeki kazalarda 147 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 672 kişi yaralandı. Açıklanan yeni rakamlarla birlikte bu yılın ilk 4 ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 538?e yükseldi. Muş'taki bir kazada yaya geçinden koşarak karşıya geçmeye çalışan bir kişiye hafif ticari araç çarparken, yayanın metrelerce havalandığı kaza anı kameralara yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, nisan ayında Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Batman, Karaman, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak da meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan yaralamalı, maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerden kazaların, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görüldü.

1 AYDA 26 BİN 203 KAZA
Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, mart ayında yurt genelinde 126'sı ölümlü, 11 bin 70'i yaralamalı, 15 bin 7 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 26 bin 203 kazanın yaşandığı nisan ayında 15 bin 672 kişi yaralandı, 147 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 8 bin 664'nde otomobil, 3 bin 378'inde motosiklet, 2 bin 859'nda kamyonetler karıştı.


İLK SIRADA İSTANBUL VAR
Nisan ayında en çok kaza meydana gelen il ise bin 348 kaza ile yine İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Tunceli, Bayburt ve Ardahan ise en az trafik kazasının olduğu iller oldu. Nisan ayında, 5 bin 448?i alkollü araç kullanmaktan toplam 1 milyon 325 bin 65 trafik cezası uygulanırken, 102 bin 408 araç ise trafikten menedildi.

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EGM paylaştı: Kurallara uysalardı bu kazaların hiçbiri yaşanmazdı
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