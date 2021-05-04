Duvardan söktü! Kilolarca olmasına rağmen devirdi...

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Elazığ'da, etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın dış kaplaması yerinden sökülerek sokağa düştü. Bir marketin dışarıda bırakılan kilolarca ağırlığındaki dondurma buz dolabını devirdi.

Elazığ'da, etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın dış kaplaması yerinden sökülerek sokağa düştü.



Elazığ'da, bugün etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından gün boyu etkisini sürdüren fırtınada bir binanın dış cephe kaplamaları yerinden söküldü. Binadan sökülen parçalar ise çevrede tehlike oluştururken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

FIRTINA DONDURMA DOLABINI DEVİRDİ



Elazığ'da, sabah saatlerinde başlayan fırtına etkisini günboyu sürdürdü. Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına, bir marketin dışarıda bırakılan kilolarca ağırlığındaki dondurma buz dolabını devirdi.



Dondurma dolabının devrilme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.