Oynatma Listesi

GÜMÜŞHANE'de, cami şadırvanında abdest alanların askıya astığı ceketlerdeki parayı, abdest almaya hazırlık yapar gibi davranıp çaldığı tespit edilen şüpheli ve suç ortağı 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları da şadırvanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün saat öğle saatlerinde kentteki Kemaliye Camisine ait şadırvanda meydana geldi. Camiye gelen Zekeriya Şenel, şadırvanda abdest almak için ceketini duvardaki askılığa astı. Şenel, abdest aldıktan sonra giydiği ceketinin cebindeki 3 bin 100 lira parasının yerinde olmadığını fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri, Şenel?in ifadesine başvurup, şadırvandaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde yapılan incelemelerde; Şenel?in yanına gelen kişinin, abdest alma hazırlığı yaparak askıdaki ceketin içinden parayı çaldığı tespit edildi. Kimlikleri saptanan ve olayda 3 kişi oldukları belirlenen şüpheliler A.T. (43), T.Ç. (46) ve R.Ç. (54), yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle bölgede bir çok hırsızlığa karıştıkları da belirlendi.



HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Emniyete götürülen şüphelilerin, haklarında hırsızlık suçundan 20?yi aşkın suç kaydı olduğu belirlenirken, hırsızlık anları da şadırvana ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çevreyi kontrol eden şüphelilerden birinin abdest alanların yanındaki boş aslığa ceket astığı, diğer şüphelinin ise, abdest almaya hazırlık yapar gibi davranıp, ceket cebindeki paraları aldığı görülüyor.