MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Dürüm yemeye devam etti! Şaşkına çeviren anlar
Oynatma Listesi
HABER

Taksim'de seyyar satıcı-zabıta arbedesini polis sonlandırdı; o aldırmadan dürümünü yemeye devam etti

Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasında parfüm satan seyyar satıcı ile kendisini engellemek isteyen zabıta memurları arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle son bulan arbedenin ardından seyyar satıcı gözaltına alındı. Hemen arkasında yaşanan arbedeye rağmen bir kişinin oturarak, elindeki dürümü yemeyi sürdürmesi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, geçtiğimiz gün sokağa çıkma kısıtlamasında turistlere parfüm satmak isteyen seyyar satıcıyı engellemek istedi. Seyyar satıcı, kendisine müdahale eden ekiplere karşı koyunca arbede çıktı.

Arbedeye müdahale eden polis ekipleri, zabıta memurlarının şikayeti üzerine seyyar satıcıyı gözaltına alarak, emniyete götürdü. Bu arada Taksim Meydanı'nda oturarak elindeki dürümü yiyen bir kişinin hemen arkasındaki arbedeye aldırış etmemesi dikkat çekti.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Taksim'de seyyar satıcı-zabıta arbedesini polis sonlandırdı; o aldırmadan dürümünü yemeye devam etti
Esenyurt'ta iki aile arasında taşlı sopalı kavga
Hakikati İsrail Büyükelçisi'nin yüzüne vurdu
Polis ekipleri fark etti! Yalanı bu görüntü çürüttü...
Yatırım Araçları Nelerdir?
Trafikte inanılmaz anlar kamerada! Faciadan dönüldü...
Esenyurt'ta bir sitenin bahçesindeki kısıtlama kavgası kamerada
TEM Otoyolu'nda geri giden yolcu otobüsü böyle görüntülendi
Pandemi dönemi iş hayatını nasıl değiştirdi?
Kız kardeşlerin telefonunu çalan hırsız, tutuklandı
Denize giren çocuk köpek balığından böyle kaçtı
Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kamerada
Otomobil yokuş aşağı kaydı, vatandaşlar olası bir kazadan kurtuldu
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Salgında hobi amaçlı sera kuran mühendis, sebze talebine yetişemez duruma geldi
Taksim'de seyyar satıcı-zabıta arbedesini polis sonlandırdı; o aldırmadan dürümünü yemeye devam etti
Babasını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı
Doğu Akdeniz'de facia önlendi
Havalar ısındı, Büyükçekmece'yi 'kronomid' sardı
Küçükçekmece'de yeni açılan iş yerinde yangın çıktı
Kıyıya yakın ağlar, kaplumbağalara ölüm tuzağı
‘Hudut kartalları’ bayramda eller tetikte sınır nöbetinde
Prof. Dr. Levent Akın'dan yüz yüze eğitimin sürmesi için 'hızlı test' önerisi
İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanları görüntülere yansıdı
Sörf dersinde panik
Kaçak avlanan 300 kilo inci kefali, imha edildi
Adana'da, çalışma yaptıkları su kuyusuna düşen 3 arkadaş hayatını kaybetti
İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarına devam ediyor
Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs korona tablosunu açıkladı