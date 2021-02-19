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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Düğün evi bir anlık hata ile yas evi oldu!
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Hindistan'da düğün konvoyundaki görünmez kaza anı kamerada

Hindistan'ın Nai Mandi kentinde hız yapan bir kamyon, düğün alayına çarptı. Kaza gelin şans eseri kurtulurken, araçtan sarkan damadın kuzeni feci şekilde can verdi.

Hindistan'da düğün konvoyunda yaşanan kaza bu kadar da olmaz dedirtti. Ülkenin Nai Mandi kentinde seyir halindeki düğün konvoyuna karşıdan gelen kamyon, aracın camından sarkan damadın kuzenine çarptı. Kazada gelin ve akrabaları şans eseri kurtulurken, hızla gelen kamyon damadın kuzenine çarparak yoluna devam etti. O anlar düğün konvoyuna katılan davetlilerin cep telefonuna yansıdı. Kazada aracın sanrufunda dans eden gelin şans eseri kurtulurken, aracın camından sarkan damadın kuzeni feci şekilde can verdi. Kaçan kamyon sürücüsü her yerde aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hindistan'da düğün konvoyundaki görünmez kaza anı kamerada
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