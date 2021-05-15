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İstanbul Pendik, Kavakpınar Mahallesi'nde drift yaparken kaza yapan otomobildekilere mahalle sakinleri saldırdı. Drift yapan sürücünün arkadaşı da vatandaşların üzerine otomobili sürüp olay yerinden kaçtı.

Olay saat 19:00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiralık olduğu öne sürülen iki otomobilin sürücüleri cadde üzerinde ve sokak aralarında aşırı hızlı giderken çevre sakinleri tarafından durdurulup uyarılmak istendi. Uyarılara kulak asmayan sürücüler drift yapmaya başladı. Drift yapan sürücülerden birinin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce cadde üzerinde beton bariyere ardından da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

OTOMOBİLİ VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Çevre sakinleri yaralıya aldırmadan otomobilde bulunanlara saldırdı. Diğer otomobil sürücüsü, aracını arkadaşlarına saldıran çevre sakinlerinin üzerine sürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.