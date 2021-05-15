MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Drift dehşeti! Otomobildekilere mahalle sakinleri saldırdı
Oynatma Listesi
HABER

Drift yaparken kaza yaptı, mahalleli saldırınca arkadaşı otomobili üzerlerine sürdü

İstanbul Pendik, Kavakpınar Mahallesi'nde drift yaparken kaza yapan otomobildekilere mahalle sakinleri saldırdı. Drift yapan sürücünün arkadaşı da vatandaşların üzerine otomobili sürüp olay yerinden kaçtı.

Olay saat 19:00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiralık olduğu öne sürülen iki otomobilin sürücüleri cadde üzerinde ve sokak aralarında aşırı hızlı giderken çevre sakinleri tarafından durdurulup uyarılmak istendi. Uyarılara kulak asmayan sürücüler drift yapmaya başladı. Drift yapan sürücülerden birinin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce cadde üzerinde beton bariyere ardından da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

OTOMOBİLİ VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Çevre sakinleri yaralıya aldırmadan otomobilde bulunanlara saldırdı. Diğer otomobil sürücüsü, aracını arkadaşlarına saldıran çevre sakinlerinin üzerine sürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Drift yaparken kaza yaptı, mahalleli saldırınca arkadaşı otomobili üzerlerine sürdü
Bisikletli çocuk TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada
Suudi Arabistan'da dağa düşen yıldırım dev kayaları parçaladı
19 yaşındaki genç bıçaklanmıştı! Ölmeden önceki darp görüntüleri ortaya çıktı
Taksim'de seyyar satıcı-zabıta arbedesini polis sonlandırdı; o aldırmadan dürümünü yemeye devam etti
Esenyurt'ta iki aile arasında taşlı sopalı kavga
Hakikati İsrail Büyükelçisi'nin yüzüne vurdu
Polis ekipleri fark etti! Yalanı bu görüntü çürüttü...
Yatırım Araçları Nelerdir?
Trafikte inanılmaz anlar kamerada! Faciadan dönüldü...
Esenyurt'ta bir sitenin bahçesindeki kısıtlama kavgası kamerada
TEM Otoyolu'nda geri giden yolcu otobüsü böyle görüntülendi
Pandemi dönemi iş hayatını nasıl değiştirdi?
Kız kardeşlerin telefonunu çalan hırsız, tutuklandı
Denize giren çocuk köpek balığından böyle kaçtı
Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kamerada
Otomobil yokuş aşağı kaydı, vatandaşlar olası bir kazadan kurtuldu
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Samsun'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
ABD'li senatörden Biden'a çağrı
Drift yaparken kaza yaptı, mahalleli saldırınca arkadaşı otomobili üzerlerine sürdü
Sarıyer'de otobüs alev alev yandı
Otomobille motosiklet çarpıştı! Bir kişi yaralandı
Otobüs durağında dört kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Şehidimizin kanı yerde kalmadı!
Ankara Haymana'da traktör kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP’li vekile ’HDP’ tepkisi
Gün batımında hayran bırakan manzara
Dini nikahlı eş dehşeti! Sokak ortasında bıçakladı
14 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı açıklandı
Şişli'de bulunan binada çökme tehlikesi
Gürültü tartışmasında profesörü hastanelik ettiler
Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü