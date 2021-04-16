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Antalya'da rotbalans çalışanı bir kişi, karayolunda otomobilin direksiyonunu çıkartarak sürüş gerçekleştirdi. Direksiyon olmadan yapılan tehlikeli sürüşü ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Antalya'da rot balans çalışanı bir kişi, otomobilin direksiyonunu yerinden çıkartarak karayolunda tehlikeli sürüş gerçekleştirdi. Sürücü, seyir halindeyken kullandığı otomobilin direksiyonunu çıkartıp ilerlerken, yanında bulunan kişiye ise o anları kaydettirdi. Rotbalans çalışanı yanında bulunan kişiye kaydettirdiği görüntüleri ise sosyal medya hesabı TikTok'ta paylaştı. Gencin sorumsuz davranışı olası faciaya davetiye çıkartırken, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Çekilen görüntülerde rotbalans çalışanı seyir halindeyken otomobil içerisinde müziğin de son ses açık olması dikkati çekti.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.