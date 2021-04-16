Direksiyonu yerinden çıkartıp yola devam etti
Antalya'da rot balans çalışanı bir kişi, otomobilin direksiyonunu yerinden çıkartarak karayolunda tehlikeli sürüş gerçekleştirdi. Sürücü, seyir halindeyken kullandığı otomobilin direksiyonunu çıkartıp ilerlerken, yanında bulunan kişiye ise o anları kaydettirdi. Rotbalans çalışanı yanında bulunan kişiye kaydettirdiği görüntüleri ise sosyal medya hesabı TikTok'ta paylaştı. Gencin sorumsuz davranışı olası faciaya davetiye çıkartırken, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Çekilen görüntülerde rotbalans çalışanı seyir halindeyken otomobil içerisinde müziğin de son ses açık olması dikkati çekti.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.