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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Dehşet anları... Müşteri sanıp taksiye aldı, neye uğradığını şaşırdı!
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Takside silahlı gasp dehşeti! O anlar kamerada

ABD'de taksiye müşteri gibi binen gaspçı, Paul Liao (67) adlı sürücüyü gasp etti. Korku dolu o anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

MÜŞTERİ GİBİ BİNDİ

Tayvanlı sürücü Paul Liao (67) yakıt almak için gittiği akaryakıt istasyonunda aracına müşteri gibi binen gaspçı tarafından zor anlar yaşadı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kimliği belirsiz gaspçı müşteri gibi Liao'nun aracına biniyor. Gaspçının silahını doğrularak Liao'dan para istediği anların yansıdığı görüntülerde, gaspçıya direnen taksi şoförünün tepki gösterdiği görüldü. Liao'nun polisteki ifadesinde, gaspçının yüzüne silah dayayarak, "Kökenin ne? Çin'den mi geldin" sorusuyla karşılaştığını ve ırkçılığa maruz kaldığını belirtti. LA County Şerif Departmanı'nın olay ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

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