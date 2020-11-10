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Çin’de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada

hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan son dakika videolarını sizler için derledik. /// Çin’in Dalian kentinde bir çimento kamyonu, park halinde duran minibüsü çarparak, ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, minibüs sürücüsü şans eseri kurtarıldı.

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Çin’de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada

Çin’in Dalian kentinde bir çimento kamyonu, park halinde duran minibüsü çarparak, ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, minibüs sürücüsü şans eseri kurtarıldı.

Çin'in Dalian kentinde hızla gelen bir çimento kamyonu, park halindeki minibüse hızla çarptı. Kağıt gibi ezilen minübüs sürücüsü ise şans eseri sağ olarak kurtarılırken, o anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.Çimento kamyonunun sürücüsünün de kazadan yara almadığı ifade edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları hurdaya dönen araçlardan kurtardı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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