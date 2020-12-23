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Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı! Ölümden döndüler

Çin'de talim yapan askerleri polis adayları, el bombası ile yaşadıkları talihsiz olay kameralara yansıdı.

Çin'in Zhangjiakou kentinde bulunan Çin Askeri Polisi eğitim kampında meydana geldi. Bomba talimi sırasında askeri polis adayı ve eğitmen, ölümden son anda kurtuldu. Pimini çektiği bombayı atmak için hamle yapan aday, el bombasını elinden düşürdü. El bombasının ayaklarının dibine düştüğünü fark eden eğitmen, hızlıca aday askeri polisi tutarak yanlarında bulunan siperlerin arkasına itti. Eğitmenin refleksi, kendisini ve polis adayını ölümden kurtardı.

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Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı! Ölümden döndüler
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