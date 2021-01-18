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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Çıldır gölünde buzun bir kısmı erdi; ortaya iki farklı manzara çıktı
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Çıldır gölünde buzun bir kısmı erdi; ortaya iki farklı manzara çıktı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle çözülmeye başladı. Buzların erimesiyle göl ikiye bölünmüş bir görüntüye sahip oldu.

Yaklaşık bir ay önce dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi 50 santimetre buz tutan Van'dan sonra Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle çözülmeye başladı. Buzların çözülmesi ile birlikte ikiye ayrılan bir manzara sergileyen Çıldır gölü, ilginç görüntülere sahne oldu.

"BU SENE ERKENDEN ÇÖZÜLDÜ"

Gölün fotoğrafını çekmek için bölgeye gelen Hacı Yıldız isimli vatandaş, "Bu sene geç gelen kışla birlikte, erken giden bir kışa şahit oluyoruz. Buralarda normalde bu zamanda festival yapılırdı, kızaklar kayardı, arabalar rafting yapardı ama bu sene erkenden çözüldü. Sadece kıyı tarfındanki buzlar sağlam" diye konuştu.

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Çıldır gölünde buzun bir kısmı erdi; ortaya iki farklı manzara çıktı
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