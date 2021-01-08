MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Çıldır Gölü üzerinde ilginç görüntü... Herkes oraya gidiyor
Oynatma Listesi
HABER

Çıldır Gölü üzerinde ilginç görüntü... Herkes oraya gidiyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölün'ün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Yöredeki vatandaşlar ise buz tutan gölün üzerinde semaverde çay demleyip, türküler eşliğinde halay çekti. Bölgede yaşayan vatandaşlar gölün buz tutmasıyla günlerinin büyük bir bölümünü buz tutan gölün üzerinde geçiriyor.

Hafta sonu ve hafta içi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen Çıldır Gölü'nde, pandemi nedeniyle kıraathanelere ve kafelere gidemeyen Çıldırlılar günlerinin büyük bölümünü Çıldır Gölü'nde geçiriyor.

Buz tutan gölün üzerinde semaverde çay demleyen yöre halkı, çaylarını yudumlayarak günün yorgunluğunu atıyor. Halk Ozanı Faruk Erdoğan'ın söylediği yöresel türküler eşliğinde halay çeken Çıldırlılar burada gönüllerince eğleniyor. Kimi göl üzerinde atlı kızaklarla gezintiye katılırken, kimisi de altlarına serdikleri kilime yakınlarını oturtup, çekiyor.

Çıldır Gölü'nün yazın ayrı, kışın farklı bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyen Çıldırlılar, yerli ve yabancı turistlerin bu güzelliği ömürlerinde bir kez dahi olsa görmeleri gerektiğini söyledi.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Çıldır Gölü üzerinde ilginç görüntü... Herkes oraya gidiyor
Su Bir Mucize, bu mucizeyi yeterince koruyor muyuz?
65 yaş üstü kadın otobüse binme ısrarı! 'Benim sağlığım yerinde'
Uzaktan Eğitim Günlerinde Fark Yaratan Öğretmenler
Sağlıklı saç ve güçlü tırnaklar için püf noktalar!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku! "Çok kötü bir olay yaşadım"
Böylesi görülmedi! Mühürlenen kahvehanenin duvarını delip kumar oynadılar
Çayırova ilçesi TEM Otoyolu’nda dinlenme tesisine dalan cip araçlara ve yayalara çarptı
Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı
Haramidere'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı!
Salma Hayek sosyal medya paylaşımlarıyla 2021'in ilk haftasına damga vurdu
İki kadına sözlü tacizte bulunmuştu! Cezası belli oldu
Çıldır Gölü üzerinde ilginç görüntü... Herkes oraya gidiyor
Samsun'da feci kaza! İşçi servisi aracı devrildi
Hande Erçel kendisini takipten çıkaran Murat Dalkılıç hakkında açıklama
"Dünya'nın nazar boncuğu" Meke Gölü, haritadan silinme noktasında
Sahte altın üreticileri gözaltında
Türkiye'nin Türksat 5A uydusu uzaya başarıyla fırlatıldı
Seçilmiş Başkan Biden önemli açıklamalarda bulundu
Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Silva ile görüştü