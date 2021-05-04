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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Çığlıklar bütün sokağı inletti! Sitede başladı, acilde devam etti
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Site bahçesinde başlayan kavga acil servise kadar uzandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki aile arasında site bahçesinde başlayan tartışma, hastanenin acil servisine kadar uzandı. Kavgaya karışanların tamamına kısıtlamayı ihlalden ceza uygulanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından bırakıldı. Site bahçesindeki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 1 Mayıs günü bir sitenin bahçesinde N.P. ve B.S.Ç. isimli kadınlar arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirine hakaretler ettiği tartışma bir anda büyüdü. N.P.'nin babası İ.P. ve annesi E.P. ile B.S.Ç.'nin yaşı küçük olan oğlu E.E.Ç. de gelerek tartışmaya dahil oldu. Bir süre sonra ise B.S.Ç.'nin eşi V.Ç. ile akrabası C.O. da olaya karıştı. Taraflar birbirlerine ele geçirdikleri sert cisimlerle vurmaya kalkışıp, hakaret ederken, içlerinden biri eline aldığı büyük bıçakla bağırmaya başladı. Bu kişiyi bir kadın güçlükle zaptetmeye çalıştı. Tartışmayı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları ayırdı.
HASTANDE DARP
Birbirinden şikayetçi olan taraflar sağlık kontrolleri için Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde muayene için bekleyen B.S.Ç., eşi V.Ç. ve çocukları E.E.Ç.; tartıştıkları İ.P.'nin oğulları İ.P. ile M.P. tarafından darbedildi. Olayların ardından İ.P. ve M.P. ile C.O. gözaltına alındı. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
KISITLAMA CEZASI
Kavganın yaşandığı gün tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunması dolayısıyla olaya karışanların tamamına İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 150'şer lira ceza uygulandığı öğrenildi.
OLAY ANI KAMERADA
Site bahçesindeki tartışma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadın erkek birden fazla kişinin birbirine girdiği görüntülerde bir kişinin eline geçirdiği sopayla bir kadına vurmaya çalıştığı, bir erkeğin ise elindeki büyük bıçakla çevreye bağırıp, hakaretler ettiği anlar yer aldı. 

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Site bahçesinde başlayan kavga acil servise kadar uzandı
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