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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Çelik tele dolanan bozayı, kendisini kurtarmak isteyenlere böyle saldırdı
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Rize'de ayağı çelik tele dolanan bozayı, kendisini kurtarmak isteyenleri böyle kovaladı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ormanlık alanda gezerken, ayağı çelik tele dolanan bozayıya yardım etmek isteyen grup, hayatının şokunu yaşadı. Çelik telden kurtulan bozayı grubu kovalarken, yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize Ardeşen'de ilçeye bağlı Ortaköy köyünde ormanlık alanda gezen Akın Altekin ve arkadaşları, bir bozayının ayağının çelik tele dolandığını ve hareket edemediğini fark etti. Altekin ve arkadaşları, acı içinde inleyen ayıya yardım etmek için yanına yaklaşmak istedi. Bu sırada grubu fark eden ayı, saldırganlaştı.

Altekin ve arkadaşları 'Çok büyük ayı, bu bizi yer' diyerek uzaklaştı. Grup, bir süre sonra sakinleşen ayıya yeniden yaklaştı. Ancak bu sırada ayı telden kurtuldu. Altekin ve arkadaşları panik içerisinde kaçarken, ayı da peşlerine düştü. Bir süre sonra ayı, ormanlık alanda gözlerden kayboldu. Yaşanan panik, gruptaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"AYAĞA KALKTIĞINDA DEVASA BİR HAYVAN VARDI KARŞIMIZDA"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Akın Altekin, "Arkadaşlarla geziyorduk ve bir ayının sesini duyduk. Ayıya 10 metre kadar yaklaştık. 'Sıkıştığı yerden belki kurtarırız' diye düşündük. Ama öyle sinirlenince dolandığı telleri kırarak üzerimize doğru koşmaya başladı. Biraz çukurun içinde kaldığı için tüm cüssesi belli olmuyordu ama üzerimize doğru gelmek için ayağa kalktığında kocaman bir hayvan vardı karşımızda. 'Her şey bitti, o tarafa gittik diye düşündüm. Kaçmaya başladık, geri döndüğümde hayvanın ormana doğru yöneldiğini gördüm, rahat bir nefes aldık" dedi.

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Rize'de ayağı çelik tele dolanan bozayı, kendisini kurtarmak isteyenleri böyle kovaladı
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