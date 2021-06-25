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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Cami imamı, müezzine tabureyle saldırdı! O görüntüler ortaya çıktı
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İmamın, müezzine tabureyle saldırdığı anlar kamerada

Amasya'da camide görevli müezzin Yavuz Selim A.'nın, tartıştığı aynı camide görevli imam Beytullah S. tarafından plastik tabureli saldırısında yaralandığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda kafasına 10 dikiş atılan müezzin Yavuz Selim A.'ya 10 gün rapor verilirken, imam Beytullah S. hakkında ise adli ve idari soruşturma açılmıştı.

Başkent Santiago'nun 500 km güneyinde yer alan Biobio bölgesindeki kıyılara akın eden deniz aslanlarının bu göçü; katil balinalardan ve kuvvetli fırtınalardan kaçıp kıyıya kadar geldikleri şeklinde yorumlandı. Yetkililer kıyılardaki deniz aslanlarını beslememeleri yönünde uyardı.  Bir gölge sakininin deniz aslanlarından kaynaklı şikayetini röportajda anlattığı sırada bir deniz aslanın üzerine doğru hareket etmesi ilginç görüntülere neden oldu. Ne olduğunu şaşıran adam bir an duraksadı. Bu ilginç anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Ayrıca yasa gereği 10 yıl boyunca deniz aslanlarını yaşam alanlarından çıkarmanın yasak olduğu belirtildi.

Olay, 20 Mayıs'ta Amasya Beyazid Paşa Camii'nde sabah namazı sonrası meydana geldi. İddiaya göre müezzin Yavuz Selim A., mesai saatlerinde camiye gelmeyerek özel işlerini halledip, görevini ihmal ettiğini öne sürdüğü cami imamı Beytullah S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu imam Beytullah S., müezzin Yavuz Selim A.'yı cami içinde kafasına plastik tabureyle vurarak darbetti. Aldığı darbelerle kanlar içinde camiden kaçan Yavuz Selim A., yakında bulunan jandarma lojmanına sığındı. Jandarmanın haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve kafasına 10 dikiş atılan müezzin Yavuz Selim A.'ya 10 gün rapor verildi. İmam Beytullah S. hakkında ise adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından camide yaşanılan saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmam Beytullah S.'nin, eline aldığı plastik tabureyi savurmasıyla yere düşen müezzin Yavuz Selim A.'ya tekme ve yumruk atığı görülüyor. Diğer güvenlik kamerası açısındaki görüntüde ise, yaşanan arbede sırasında imam Beytullah S.'nin yere düştüğü, ardından da müezzin Yavuz Selim A.'nın koşarak camiden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

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İmamın, müezzine tabureyle saldırdığı anlar kamerada
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