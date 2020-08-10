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Çalınan otomobilini kurtarmak için canını böyle hiçe saydı

hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan son dakika videolarını sizler için derledik. // Pendik’te markete girerken sahibinin çalışır halde bıraktığı otomobil çalındı. Arabasının kaçırıldığını fark eden araç sahibi otomobilini kurtarmak için canını hiçe sayıp hırsızların önüne atladı. Saniyeler süren hırsızlık anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kurtköy’de meydana geldi. Öğretmen olan Ahmet Erim otomobiliyle evinin yakınlarında bulunan bir markete alışveriş yapmak için geldi. Erim, dalgınlıkla aracını çalışır halde bırakarak markete girdi. Bu sırada otomobilin yanına başka bir araç yanaştı ve içinden inen bir kişi, Erim’im araca bindi. 100 bin lira değerindeki otomobili çalan hırsız ve diğer araçta bulunan arkadaşı olay yerinden uzaklaşmaya kalktı. Market içerisinden durumu fark eden Erim dışarı çıkarak arabasını çalan hırsızların önünü kesmek için aracın önüne atladı. Gözü kara hırsızlar aracı Erim’in üstüne sürerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Arabasının çalınmaması için mücadele eden Ahmet Erim yola savrularak ayağından yaralandı.Saniyeler süren hırsızlık anın güvenlik kameralarına anbean böyle yansıdı.

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