MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Cadde savaş alanına döndü! O anlar böyle kaydedildi
Oynatma Listesi
HABER

Bağcılar’da İETT otobüsünün kaza anı kamerada

Bağcılar'da, şoförünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü, park halindeki servis minibüsüne çarptı. Savrulan servis minibüsünün de önünde park edilen hatlı minibüse çarptığı kaza sonucu İETT otobüsündeki 4 kişi hafif yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bağcılar Yenimahalle Mahmutbey Caddesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde hızla ilerleyen İETT otobüsü, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarptı. Servis minibüsü de önünde park edilen hatlı minibüse çarptı. İETT otobüsündeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 3 aracın da zarar gördüğü kazaya ilişkin polis soruşturma başlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen İETT otobüsünün yol kenarındaki servis minibüsüne çarptığı ve savrulan servis minibüsünün hatlı minibüse çarptığı görülüyor.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Bağcılar’da İETT otobüsünün kaza anı kamerada
Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı
FED fiyatlaması mola verebilir
İki aile arasında taşlı sopalı kavga kamerada
Güngören'de sokakta laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar
Aşırı hızlı otomobilin sürücüsü caddeyi birbirine kattı
Borsa İstanbul kendi içinde ayrışıyor
Elektrikli scooterla buzdolabını böyle taşıdılar
Trafikte dehşet anları! Baltalı maganda kamerada...
FED piyasaları nasıl etkiler?
Dolarda yeni koordinatlar
Zirve sonrası piyasalar
Dolar neden düştü?
Piyasaların gözü kritik veride
Ilımlı pozitif seyir korunuyor
Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor
FED sonrası piyasalar
Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Bağcılar’da İETT otobüsünün kaza anı kamerada
Sağlık Bakanlığı 21 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü için müjdeyi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri, yürekleri dağladı
Burdur'da dolu yağışı etkili oldu
Diyarbakır, iki heykelle daha gündemde
Müşteri gibi girdiği otelde turistlere büyük şok yaşattı!
Duygu Delen'in ailesinden sanık Mehmet Kaplan'ın tahliyesine itiraz
Tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı; o anlar kamerada
Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti
Sihirli Annem'in Tuğçesi Damla Ersubaşı konuştu! Annelik I Aşk I Oyunculuk I İtiraflar
Rusya'da koronavirüs vaka sayısında artış sürüyor
Edirne’de '3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin temeli atıldı
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri 3 yaşında