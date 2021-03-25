Bu sefer sert kayaya çarptılar! Soyguncuları sandalye ile kovaladı…

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İstanbul Bahçelievler’de 2 kişinin yaralandığı silahlı kuyumcu soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kuyumcu Ali Topal, kendisine silah çeken soygunculara sandalye ile karşılık verdi… Soyguncular tarafından vurulan Topal yaralı halde soyguncuları sandalye ile kovalamaya devam etti…

CNN Türk’ten Tugay Saday ve Kameraman Güngör Yılmaz’ın özel haberine göre, Bahçelievler’de 2 kişinin yaralandığı kuyumcu soygununa ait yeni görüntüler ortaya çıktı…

SİLAHLI SOYGUNCULARI SANDALYE İLE KOVALADI

Bahçelievler’de 2 gün önce meydana gelen soygun girişiminde, silahlı 2 soyguncu, Ali Topal’ın sahibi olduğu kuyumcu dükkanına girdi. Silahlarını çeken soyguncular altınları çalmak istedi… Ancak Ali Topal’dan hiç beklemedikleri bir hamle geldi… Ali Topal kendisine doğrultulan silaha rağmen, sandalyesiyle soygunculara doğru hamle yaptı… Soyguncular Topal’a ateş etti… Yaralı haldeki kuyumcu, soyguncuları sandalye ile kovaladı. Soygunculara müdahale eden, nalburcu Suayip Sandıkçı’da ayağından yaralandı…

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Soygun girişimi sonrasında yaralana kuyumcu Ali Topal ile esnaf arkadaşı Şuayip Sandıkçı Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesi’nde tedavi altına alındı…

SİLAHLI SOYGUNCULAR ARANIYOR

Polis ekipleri, kaçan soyguncuların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor…