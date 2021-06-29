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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Bu nasıl insanlık! Zehirli mermiyle öldürmüş...
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Sarıyer'de vahşet kamerada! köpeği zehir sürülmüş saçma mermisi ile öldürdü

Sarıyer'de kimliği belirsiz bir kişi, yem gösterince annesi ile birlikte yakınına gelen sekiz aylık yavru köpeğe lazer ışıklı, havalı tüfek ile nişan alarak ateş etti. Havalı tüfekten çıkan zehir sürülmüş saçma mermisi isabet eden yavru köpek öldü.

Vahşet anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin sahibi şikâyetçi olduğu şüphelinin yakalanmasına yardımcı olacaklara 15 bin lira ödül vereceği sözünü verdi.
Olay, geçen Cumartesi saat 02.00 sıralarında Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi içinde meydana geldi. İddialara göre Volkan Tanju'nun iş yerinde beslediği Ice isimli sekiz aylık yavru köpek, yem vererek kandıran bir kişi tarafından zehir sürülmüş saçma mermisi ile vurularak öldürüldü. Köpeğinin öldürüldüğünü öğrenen Tanju çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyince korkunç olayla karşılaştı.


VAHŞET ANLARI KAMERADA
Kameralara yansıyan görüntülerde, bir kişi yavru köpek ve annesine yem atarak yanına çağırıyor. Köpekler atılan yemi yerken kimliği belirsiz kişi yere yatarak lazer ışıklı havalı tüfek ile yavru köpeğe nişan alıyor. Saldırganın tetiğe basması ile saçma isabet eden yavru köpek sıçrayarak annesi ile birlikte koşmaya başlıyor. Bir süre koşan yavru köpek aniden yere yığılırken, saldırgan çantasını toplayarak olay yerinden yürüyerek uzaklaşıyor.


BU ŞAHSIN YAKALANMASINA YARDIM EDECEK HERKESE 15 BİN LİRA ÖDÜL VERECEĞİM
Köpeğin sahibi Volkan Tanju, Cumartesi öğleden sonra haberim oldu, Ice'ı vurmuşlar dediler. Biz yukarı çıktık, baktık o arada belediye alıp götürmüş. Araştırmaya başladık, kamera kayıtlarına bakınca da olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Gece saat 02.11'de bir tane şahıs yem atıyor, bizim iki köpeğe. Ice küçük olan yemin peşine gidiyor. Bu arada köpek yemin peşinden gidince kendisi yere yatarak nişan alıyor ve köpeği boynundan zehirli ok ile vuruyor. Doğumundan beri bizim baktığımız bir köpek. Bir tane köpeğimiz vardı, doğum yaptı, toplam altı tane. Üç ay hepsine baktık, diğer beşini sahiplendirdik Ice bize kalmıştı. Karakola başvurduğumuzda öğrendiğim kadarıyla, şahıs yakalanırsa mala zarar vermekten yargılanacak. Bunun da çok cüzi bir cezası varmış. Umarım bundan vazgeçilir, mala zarar değil de cana zarar olarak yargılanır. Bu şahsın yakalanmasına yardımcı olacak herkese 15 bin lira ödül vereceğime söz veriyorum dedi.

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Sarıyer'de vahşet kamerada! köpeği zehir sürülmüş saçma mermisi ile öldürdü
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