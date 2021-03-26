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Brezilya'da çatışmanın ortasında kaldı! Kan donduran anlar...

Brezilya'da bir mağazayı soymaya gelen silahlı şüpheli ile müşteri arasında çatışma yaşandı. Kurşunların ortasında kalan kadın müşterinin geçirdiği şokun etkisiyle olup bitenleri oturduğu sandalyeden izlediği anlar ise kameraya yansıdı.

Brezilya'nın Maranhao eyaletindeki Sao Luis kentinde aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Mağazaya giren 42 yaşındaki şüpheli, belindeki silahı çekerek işyerini soymaya kalkıştı. Mağazadaki bir başka müşteri ise silahıyla şüpheliye ateş açtı. İşyerinde yaşanan çatışma anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli ve müşteri arasında çıkan çatışmanın ortasında kalan bir kadın müşterinin oturduğu sandalyeden kalkamadığı görülürken, kadın müşterinin olay anında şok geçirmiş olabileceği ifade edildi.


ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurşunların, kadının oturduğu sandalyenin önce sağ tarafındaki duvara, ardından da solunda yer alan su sebiline isabet etti. Kurşunu biten şüpheli mağazadan kaçarken, silahlı çatışmanın durduğunu fark eden kadın, kendisini mağaza görevlisinin bulunduğu rafların arkasına attı. Brezilya medyası, çatışmada can kaybı ya da yaralanma olmadığını; şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

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Brezilya'da çatışmanın ortasında kaldı! Kan donduran anlar...
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