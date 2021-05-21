Boş kağıda 6 milyon euroluk imza!

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Hatay’da yaşayan Ali Eryüz’e iddiaya göre, ev satışı bahanesiyle attırdıkları imzayla sahte senet düzenlediler, ardından mal varlığına el koymaya çalıştılar. Boş kağıtlara attığı imzalardan toplam 6 milyon euro borçlandırılan Eryüz yaşadıklarını CNN TÜRK’e anlattı..

Ali Eryüz’ün dünyasın başına yıkan olay 2019 yılında evini satmak istemesiyle başladı: Birileri geldi. Bakmak istedi beğendi. Alacağım dedi. Bir gün geldi elinde 3 tane kağıt. 4 tane de olabilir. Dedi bunları bi imzala. A 4 denilen boş Kağıt.

YETİŞ EVİN VE ARABAN HACZE GİDİYOR

Ali Eryüz kendisinden talep edilen imzaları attı. Ancak o kişiler aldıkları imzayla senet düzenlediler. Eryüz Almanya’ya gittiğinde ise düzenlenen senetleri icraya koydular: İki hafta olmadı. Bir baktım benim bankacı telefon etti. Ali abi yetiş. Ev ve araban hacze gidiyor.

Dolandırıldığını anlayan Eryüz hemen Türkiye’ye geri döndü. Baktım 800 bin euroluk adıma senet yapmışlar. Bu arada icraya vermişler.

Hukuki mücadele başlatan Ali Eryüz bir kötü haber daha aldı. O da imzasıyla düzenlenen 5 milyon 200 bin euroluk senedin icraya konulmasıydı.

Savcılığa başvuran Eryüz senetlerdeki imzaların incelenmesini istedi. Ancak polis kriminal laboratuvarından çıkan sonuç, imzaların Ali Eryüz’e ait olabileceği yönündeydi. İtiraz eden Eryüz’ün avukatları senetlerin jandarma tarafından incelenmesi talebinde bulundu Kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişilerden şikayetçi olan Ali Eryüz’ün hukuk mücadelesi sürüyor.