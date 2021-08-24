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Börekçiye giren hırsız önce kasayı boşalttı, sonra limonata içti

İstanbul Esenyurt'ta, börek salonuna giren hırsız önce kasadan para çaldı, daha sonra da bardağa doldurduğu limonatayı içip kaçtı. Hırsızlık ile hırsızın limonata içtiği anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ağustos Pazartesi gecesi saat 03.24 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan börekçide yaşandı. Bir şüpheli bisikletle geldiği börekçinin camını tornavida ile açarak içeri girdi. Tezgah arkasındaki kasaya giden şüpheli, kasadaki paraları alıp cebine doldurdu. Şüpheli daha sonra da börekçideki plastik bardaklardan birine limonata doldurup içti. Hırsız, buradan kaçtı. Sabah iş yerine gelen Yunus Oğuz, camın açık olduğunu görünce hırsızlık yaşandığını anlayıp durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi çalışmalarının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan ilginç hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"PİŞKİN BİR ŞEKİLDE LİMONATASINI İÇİYOR"
İş yerinde yaşanan hırsızlığı anlatan Yunus Oğuz, "Hırsız bisikleti ile geliyor. Buraya tırmanıyor, tornavida ile camı açıyor. İçeri giriyor, kasamızdan bir miktar para alıyor sonra da pişkin bir şekilde limonatasını içiyor. Kaçıp gidiyor zaten. Yaklaşık 15 dakika içeride kalıyor. Parmak izi aldılar. İnşallah bir an önce sonuçlanır" dedi.

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