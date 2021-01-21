MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir öğrencinin keşfettiği 'Pembe Göl' görenleri şaşırttı
Oynatma Listesi
HABER

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir öğrencinin keşfettiği 'Pembe Göl' görenleri şaşırttı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ras Al Khaimah'da bir öğrencinin keşfettiği 'Pembe Göl' ülkede viral oldu. Gölün pembe renge dönme nedeni su yosunlarının çoğalması olarak açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 19 yaşındaki öğrenci Ammar Al Farsi, Ras Al Khaimah'da pembe bir göl keşfetti. Farsi, gölün fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Gölün fotoğrafları hızla sosyal medyada yayıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, fotoğraflar Al Rams bölgesindeki bulunan Saraya Islands'ın kıyı şeridinde drone ile çekildi.

GÖLDEKİ ALGLERİN ÇOĞALDI, RENGİ PEMBEYE DÖNÜŞTÜ

Ras Al Khaimah Çevre Koruma ve Kalkınma Otoritesi Genel Müdürü Dr. Saif Al Ghais'in, "Suyun renginin bozulması ve pembeye dönüşmesi, 4 binden fazla türü içeren kırmızı alglerin (su yosunları) çoğalmasından kaynaklanıyor" ifadelerine yer verildi. Gölün renklenmesinin gerçek nedeninin, sahadan örnekler alınıp analiz edilene ve bilimsel olarak çalışılana kadar belirlenemeyeceği ifade edildi.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir öğrencinin keşfettiği 'Pembe Göl' görenleri şaşırttı
Sağlıklı saç ve güçlü tırnaklar için püf noktalar!
Makas atanı çekeyim derken... Kendi canını da hiçe saydı
Buzlu yolda düşen babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar kamerada
Güngören’de aracın kundaklandığı anlar kamerada
Bisiklet hırsızının kameralara yansıyan rahat tavırları pes dedirtti
Donmuş süs havuzu üzerinde "yürürüm" iddiası hüsranla bitti
ABD'de havalimanında bagaj kavgası: 2 yaralı
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
'Pes' dedirten hırsızlık... Kardan adamı çaldılar
Hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu sokakta güvercinin telef olduğunu gördü
Yokuşta kayan aracını arkasından iterek durdurmaya çalışırken canından oluyordu
Kayan minibüsü durdurmak isterken canından oluyordu
İlginç anlar! Karlı yolda cipin arkasına bağladığı iple kayak yaptı
Kar fotoğrafı çekeceğim diye çatıya çıktı
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

Otobüsteki iki kadına cinsel tacizden gözaltına alındı
Dünyanın en büyük perakendecisi Shell&Turcas Türkiye’de yatırımlarla büyüyor
Brezilya'da kayalıkta selfie çeken bir ilkokul öğretmeni, dalganın etkisiyle denize düşerek hayatını kaybetti
Esenyurt'ta baba çocuklarını rehin aldı
Sevdiği kadın için dağa 70 metrelik teleferik yaptı
Eşinin öldürüldüğünü duydu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Merdiven altı yerdeki dolgu yüzünden dudağı çürüme ile karşıya kaldı
İnanılmaz olay! Kuzuların ağzını ve ayaklarını bantlayıp otomobilin farında gümrükten geçirmeye çalıştılar
Yaşlı çift ile torunlarının kahreden ölümü
Tantanacılık yöntemiyle 10 bin dolarını çaldılar! O anlar kamerada
Hazır döner paketleyen çalışanlardan skandal görüntü
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Aynı aileden 3 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir öğrencinin keşfettiği 'Pembe Göl' görenleri şaşırttı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Bölgede deprem fırtınası yaşanıyor