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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Bir anlık ihmal... Annenin en zor anı!
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Bebek arabasının yola düşmesini son anda engelledi

Ankara'da annesinin kaldırımda içinde çocuğu ile birlikte bıraktığı bebek arabası, hareket etti. Bebek arabasının araç trafiğinin olduğu yola düşmesini son anda Serdar Kılıç, engelledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bebek, yara almadan kurtuldu.

Olay, önceki gün Sincan ilçesinde meydana geldi. İki çocuğuyla hastaneden çıkan kadın, evinin yakınında çocuklarından birisinin içinde olduğu bebek arabasını kaldırımda bırakarak, ilaç almak için eczaneye girdi. Kısa süre sonra bebek arabası kendiliğinden hareket etti. Hafif eğimli olan kaldırımdan hızla araç trafiğinin olduğu yola ilerleyen bebek arabasını, kaldırımdan düşmek üzereyken eczanede çalışan Serdar Kılıç, tuttu. Kılıç, bebek arabasını son anda tutarak, olası facianın önüne geçti. 

Bebek arabasının hareket etmesi, Serdar Kılıç'ın koşup son anda yola düşmeden bebeği yakalaması güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada eczaneden koşarak çıkan annenin yaşadığı panik de görüntüde yer aldı.

'ÇOK KÖTÜ OLABİLİRDİ'

Eczane çalışan Serdar Kılıç, o anları DHA'ya anlattı.

Kılıç, eczanenin önündeki kartonları topladığı sırada durumu fark ettiğini belirterek, ''O esnada arkamdan bir şeyin geldiğini hissettim ve dönüp baktığımda bebek arabası olduğu gördüm. Elimdeki kartonları atarak bir anlık refleksle arabayı tuttum. Büyük bir düşmeden kurtardım kendisini, çok kötü olabilirdi. Güvenlik kamerası görüntüsünü izlerken bile çok korktuk ve gerildik. Daha önce geçirdiğim bir kaza yüzünden sürekli etrafıma bakıyorum ve refleks gösteriyorum. Büyük ihtimal yine bu sebeple bebeği kurtardım. Anne bizim müşterimizdi ve çok üzgündü. Bir anlık dalgınlığına gelmiş onun da. Kendisini bu konularda daha dikkatli olması için uyardık. Kendisi de bize teşekkür etti. Herkes bu tarz konularda dikkat etmeli. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Bebek arabasını bıraktıkları zaman mutlaka frenleri kontrol etmeleri gerekiyor.'' diye konuştu.

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Bebek arabasının yola düşmesini son anda engelledi
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