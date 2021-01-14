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Beyoğlu'nda kamyon binaya girdi; anne ve çocuğu ölümden döndü
Beyoğlu Aynalı Çeşme Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybeden kamyon binaya girdi. Zemin katta bulunan ann ve çocuğu ölümden döndü. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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Beyoğlu'nda kamyon binaya girdi; anne ve çocuğu ölümden döndü
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