Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan haliç köprüsü kirişlerinde yürüdü
hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan son dakika videolarını sizler için derledik. /// Sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere Haliç Köprüsü kirişlerinde tehlikeye aldırmadan yürüdüğü anları arkadaşlarına video çektirdiği iddia edilen genç, yürekleri ağza getirdi.
Motosikletin çarptığı kadın metrelerce ileriye fırladı
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Haliç Köprüsünün kirişlerine çıkan kişi, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi. Kirişlerin üzerinde yürüyen genç, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi. Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.