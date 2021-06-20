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Temizlik görevlisi babaya çocuklarından ağlatan sürpriz
Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Kemiksiz'e çocukları Babalar Günü sürprizi yaptı. Kemiksiz, Bağcılar Meydan'da çalışırken çocuklarının babalarına sevgilerini ifade ettiği video mesajlar reklam panosunda yayınlandı.
Hiçbir şeyden haberi olmayan baba Kemiksiz, videoyu izlerken hem şaşırdı hem de duygulandı. Aynı anda 3 çocuğu, Zeynep, İrem ve Mustafa Talha ise ellerinde çiçeklerle babalarının yanına gidip, sarıldı.
Belediyenin basın ekibi de çocuklara sürprizi yapmaları için yardımcı olarak, bu anları kaydetti.
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Temizlik görevlisi babaya çocuklarından ağlatan sürpriz
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