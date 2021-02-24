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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Baarak'ın değişimi! 5 yıldır hiç kırkılmayan koyun...
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Avustralya'da bir koyundan 35 kilo yün çıktı

Avustralya'da vahşi doğada yaşayan ve 5 yıldır hiç kırkılmayan bir koyun bulundu. Kırkıldığında koyunun postundan 35 kilo yün çıktığı açıklandı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde vahşi doğada yaşayan ve 5 yıldır hiç kırkılmayan bir koyun bulundu. 'Baarack' adı verilen koyunun postunun pire ve böceklerle dolu olduğu ifade edildi. Baarak adlı koyunun Edgar's Mission isimli vakfı tarafından bulunduğu açıklandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan vakıf, Baarack adı verdikleri koyunun vahşi doğada yaşadığını ve 5 yıldır hiç kırkılmadığını kaydetti. Vakıf koyunu kırıkılması için girişim başlattı. Kırkıldığında koyunun postundan 35 kilo yün çıktığı açıklayan vakıf, kırkılma işleminin 1 saat sürdüğünü ifade etti. Bir kaç sağlık problemi bulunan Baarack'ın iyileşmekte olduğu belirtildi.

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