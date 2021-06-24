Aydın'da meydana gelen şiddetli fırtınada evlerin çatısı uçtu, 1 kişi yaşamını yitirdi
Alınan bilgiye göre, Nazilli ve Kuyucak'ta akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kuyucak'ta Horsunlu Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarının yıkılması sonucu Fatma Ayaydın (78) hayatını kaybetti.
Nazilli ilçesinde de Turan, Arslanlı, Çapahasan, Yıldıztepe ve Yeni mahallelerinde fırtınadan dolayı bazı evlerin çatısı uçtu, ağaç ve elektrik direkleri devrildi. Çatılardan düşen eşyalar arabaların üzerine düştü.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklara devrilen ağaçları iş makineleriyle kaldırdı.