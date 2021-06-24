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Aydın'da meydana gelen şiddetli fırtınada evlerin çatısı uçtu, 1 kişi yaşamını yitirdi

Döviz cephesinde dengeler değişebilir

Otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu; kaza anı kamerada

Magandalar çocuklara silah verip, havaya ateş açtırdı!

Piyasalar dengelendi

Yozgat'ta kuyumcu dükkanındaki kapkaç kameraya yansıdı

FED fiyatlaması mola verebilir

Yolun ortasındaki köpeğe çarpıp metrelerce sürükledi

Bağcılar’da İETT otobüsünün kaza anı kamerada

Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı

İki aile arasında taşlı sopalı kavga kamerada

Güngören'de sokakta laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar

Aşırı hızlı otomobilin sürücüsü caddeyi birbirine kattı

Borsa İstanbul kendi içinde ayrışıyor

Elektrikli scooterla buzdolabını böyle taşıdılar

Trafikte dehşet anları! Baltalı maganda kamerada...

FED piyasaları nasıl etkiler?

Dolarda yeni koordinatlar

Zirve sonrası piyasalar

Dolar neden düştü?

Piyasaların gözü kritik veride

Ilımlı pozitif seyir korunuyor

Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor

FED sonrası piyasalar

Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay

Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri

Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler

Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana

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Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende

Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler

Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende

Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik

Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar

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Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?

Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?

Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!

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7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı

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Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "

AIDS hakkında bilinmeyenler

İçinizde kalan en büyük şey nedir?

Gmail'de gönderilen maili geri alma

Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!

Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?

İnsan neden kilo alır ?

Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri

Ev yapımı kombucha tarifi

Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm