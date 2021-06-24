MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Aydın'da meydana gelen şiddetli fırtınada evlerin çatısı uçtu, 1 kişi yaşamını yitirdi
Oynatma Listesi
HABER

Aydın'da meydana gelen şiddetli fırtınada evlerin çatısı uçtu, 1 kişi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde çıkan fırtınada bahçe duvarının yıkılmasıyla bir kadın yaşamını yitirdi, bazı evlerin de çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle evlerin çatısının uçtuğu anlar amatör kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Nazilli ve Kuyucak'ta akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kuyucak'ta Horsunlu Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarının yıkılması sonucu Fatma Ayaydın (78) hayatını kaybetti.

Nazilli ilçesinde de Turan, Arslanlı, Çapahasan, Yıldıztepe ve Yeni mahallelerinde fırtınadan dolayı bazı evlerin çatısı uçtu, ağaç ve elektrik direkleri devrildi. Çatılardan düşen eşyalar arabaların üzerine düştü.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklara devrilen ağaçları iş makineleriyle kaldırdı.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Aydın'da meydana gelen şiddetli fırtınada evlerin çatısı uçtu, 1 kişi yaşamını yitirdi
Döviz cephesinde dengeler değişebilir
Otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu; kaza anı kamerada
Magandalar çocuklara silah verip, havaya ateş açtırdı!
Piyasalar dengelendi
Yozgat'ta kuyumcu dükkanındaki kapkaç kameraya yansıdı
FED fiyatlaması mola verebilir
Yolun ortasındaki köpeğe çarpıp metrelerce sürükledi
Bağcılar’da İETT otobüsünün kaza anı kamerada
Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı
İki aile arasında taşlı sopalı kavga kamerada
Güngören'de sokakta laf atma kavgasında birbirlerini bıçakladılar
Aşırı hızlı otomobilin sürücüsü caddeyi birbirine kattı
Borsa İstanbul kendi içinde ayrışıyor
Elektrikli scooterla buzdolabını böyle taşıdılar
Trafikte dehşet anları! Baltalı maganda kamerada...
FED piyasaları nasıl etkiler?
Dolarda yeni koordinatlar
Zirve sonrası piyasalar
Dolar neden düştü?
Piyasaların gözü kritik veride
Ilımlı pozitif seyir korunuyor
Beils, İngilizce eğitimde sınır tanımıyor
FED sonrası piyasalar
Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Aydın'da meydana gelen şiddetli fırtınada evlerin çatısı uçtu, 1 kişi yaşamını yitirdi
Kadıköy'de terapisti darbedip cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
Bakan Varank, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti
Bakan Koca, maskelerin ne zaman çıkacağı konusunda bilgi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı
Prof. Dr. Ateş Kara, basın toplantısında açıklamalarda bulundu
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'ndeki başarıyı rakamlarla ortaya koydu
Bayrampaşa'da iş yerinde patlama sonrası yangın
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
Müge Anlı da sarılarak ağladı... Canlı yayında sinir krizi geçirdi
Sakarya'da cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası
KİPTAŞ'ın arsa ve dükkanları müzayedede satılıyor
10 çocuk doğurduğunu iddia etmişti! Yalanı ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı