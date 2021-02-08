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Avustralya'da dev timsahın köpek balığını yediği anlar görüntülendi
Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan Yvonne Palmer, okyanus kıyısındaki Cardwell'de küçük bir köpek balığını yiyen dev timsahı görüntüledi. 4 metrelik tuzlu su timsahının köpek balığını yediği anlar, sosyal medyada viral oldu.
Yvonne Palmer, Queensland'de Cardwell'de bir tuzlu su timsahının köpekbalığını yediği anları sosyal medyadan paylaştı. Palmer, 4 metrelik timsahın bir anda sudan çıktığını ve plajda gezinen küçük köpekbalığına aniden saldırarak yemeye başladığını belirtti.
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Avustralya'da dev timsahın köpek balığını yediği anlar görüntülendi
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