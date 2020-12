Oynatma Listesi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

ABD'nin devam eden kar fırtınası kuzey eyaletlerinde kar kalınlığını 1 metreye kadar yükseltti. New York eyaletinden Rachelle Huston, 1 metrelik karın içinde oynayan atını görüntüledi, video milyonlarca kez izlendi. New York eyaletinden Rachelle Huston, boyu 1 metreyi bulan karın içinde oynayan atını görüntüledi. Görüntülerde karın içinde dört nala koşan at, zaman zaman kendini karın içine atıp yuvarlanıyor.

