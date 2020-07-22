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Kadıköy'de bıçaklı dehşet!
hürriyet.com.tr'de haftanın öne çıkan son dakika videolarını sizler için derledik. // Kadıköy’de bir iş yerinde iddiaya göre, iş meselesi yüzünden iki kişi arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada çalışan bir kişi diğer kişiyi yaraladı. Bıçak ve tekme tokatların konuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kadıköy'de bıçaklı dehşet kamerada
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