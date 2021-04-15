MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Arabayla takip etti sonra üzerine sürdü! DehÅŸet anlarÄ± kamerada
Oynatma Listesi
HABER

Taksici aracÄ± kadÄ±nÄ±n Ã¼zerine kÄ±rdÄ±! DehÅŸet anlarÄ± kamerada

MERSÄ°N'de taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n, takip ettiÄŸi kadÄ±na aracÄ±yla Ã§arpÄ±p yere dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼kten sonra tartÄ±ÅŸmasÄ±, bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Â

Merkez YeniÅŸehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversitesi Caddesi'nde meydana geldiÄŸi iddia edilen olayda, taksi ÅŸoförü, elinde çanta ile yolda yürüyen kadÄ±nÄ±n yanÄ±nda aracÄ±yla ilerledi. Bir anda aracÄ±yla kadÄ±nÄ±n önünü kesen taksi ÅŸoförü çarparak düÅŸmesine neden oldu. Taksi ÅŸoförü, kadÄ±nÄ±n çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± üzerine aracÄ±ndan inerek yanÄ±na gitti. Bir süre taksi ÅŸoförü ile tartÄ±ÅŸan kadÄ±n baÄŸÄ±rarak olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. YaÅŸanan anlar bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonuyla görüntülendi.

GÃœNCELLENME
DETAYLARI GÃ–STER
Oynatma Listesi
Taksici aracÄ± kadÄ±nÄ±n Ã¼zerine kÄ±rdÄ±! DehÅŸet anlarÄ± kamerada
Tarih yazan pilotlar! Efsaneler kapÄ±larÄ±nÄ± CNN TÃœRK'e aÃ§tÄ±
Esenyurt'ta iki grubun Ã¶ldÃ¼resiye kavgasÄ± kamerada!
GÃ¼venlik gÃ¶revlisi, rahatsÄ±zlanan yolcuyu kalp mesajÄ± ile hayata dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼
Sivas'ta saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na ve gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine uygulanan ÅŸiddet kameralara yansÄ±dÄ±
GÃ¼ngÃ¶ren'de 'sÃ¼rÃ¼ngen hÄ±rsÄ±zlar' kamerada
Tam kapanma gelir mi?
BahÃ§edeki kÃ¶pekten korkan kuryenin, aÄŸaca tÄ±rmanmasÄ± kamerada
Batman'da baÅŸladÄ± BahÃ§elievler'de devam etti! AmansÄ±z akraba kavgasÄ± kamerada
Kendisini bÃ¶yle kamufle ettti! Ãœmraniye'de ilginÃ§ hÄ±rsÄ±zlÄ±k kamerada
ABD'de okul bahÃ§esinde yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸen aÄŸaÃ§ ikiye ayrÄ±ldÄ±
Okul bahÃ§esinde maÃ§ yaparken asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kale direÄŸinin altÄ±nda kaldÄ±
ArnavutkÃ¶y'de polis ile korsan taksici arasÄ±nda nefes kesen kovalamaca
Anne ve babanÄ±n Ã§aresiz anlarÄ±! Sonunda doktorun ayaklarÄ±na kapandÄ±...
Kuvvetli rÃ¼zgar dondurma dolabÄ±nÄ± sÃ¼rÃ¼kleyip ekmek dolabÄ±nÄ± devirdi, flamalarÄ± uÃ§urdu
Horoz dÃ¶vÃ¼ÅŸtÃ¼ren 20 kiÅŸiye paraya cezasÄ±
HatalÄ± sollama yapan otomobilin kaza anÄ± kameraya yansÄ±dÄ±
MinibÃ¼se Ã§arpan cip bÃ¶yle takla attÄ±
Montunu mendil satan Ã§ocuÄŸa verdi! O anlarÄ± bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi
Sinir krizi geÃ§irdi, evdeki eÅŸyalarÄ± aÅŸaÄŸÄ± bÃ¶yle attÄ±
Ãœcret Ã¶demeden halk otobÃ¼sÃ¼ne bindiler, ÅŸofÃ¶rÃ¼ bÃ¶yle darp ettiler
Kimseye aldÄ±rmadan cep telefonlarÄ±nÄ± Ã§aldÄ±! O anlar kameraya yansÄ±dÄ±
Sultangazi'de tekstil iÅŸÃ§ilerinin kavgasÄ± kamerada
Telefon satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in buluÅŸmuÅŸlardÄ±... KardeÅŸlere dehÅŸeti yaÅŸattÄ±!
AnahtarÄ± evde unuttu, komÅŸularÄ± halatla balkondan iÃ§eri bÃ¶yle sarkÄ±ttÄ±
Ãœmraniye'de otomobiliyle drift atan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ yakalandÄ±
Tamire getirilen cep telefonu patladÄ±
Market iÅŸletmecisinin elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlar kamerada
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler AdÄ±yaman'dan... KÄ±zlarÄ±n tekme tokat kavgasÄ± kamerada
ArnavutkÃ¶y'de kÄ±sÄ±tlama gÃ¼nÃ¼nde taÅŸlÄ± sopalÄ± kavga kamerada
ÃœskÃ¼dar'da korkunÃ§ kaza! Motosikletine binmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu...
Kavga ettiÄŸi kiÅŸilerin Ã¼zerine otomobilini bÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼
KÄ±sÄ±tlamaya raÄŸmen sokakta dÃ¼ÄŸÃ¼n eÄŸlencesi yaptÄ±lar
Doktorunun 'bu hastalÄ±k erken Ã¶ldÃ¼rÃ¼r' sÃ¶zÃ¼ hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi
DÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyunda pompalÄ± tÃ¼fek dehÅŸeti kamerada
Maximum Mobil AraÃ§ta Ã–de ile aracÄ±nÄ±zdan inmeden temassÄ±z Ã¶deyin!
AygÃ¼l AydÄ±n BurÃ§lara GÃ¶re Hediye Ã–nerilerini MediaMarktâ€™tan SeÃ§ti!
YatÄ±rÄ±m yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alÄ±rken nelere dikkat edersiniz?
BurÃ§lara Ã¶zel sevgililer gÃ¼nÃ¼ hediye Ã¶nerileri
BÃ¼lbÃ¼l YuvasÄ± | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nÄ±n SÄ±r Ã–lÃ¼mÃ¼! Prens Charles ve Diana Neden BoÅŸandÄ±? | Ä°ÅŸin AslÄ± #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?
Beyrutâ€™taki PatlamanÄ±n ArdÄ±nda Komplo Mu Var? | PatlayÄ±cÄ±larÄ±n Limanda Ne Ä°ÅŸi VardÄ±? Ä°ÅŸin AslÄ±
Seni En Ã‡ok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha NasÄ±l YapÄ±lÄ±r? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar MÄ±sÄ±nÄ±z? | Mikrofon Sende
Titanik Neden BattÄ±? Roman YazarÄ±nÄ±n Titanik Ä°le AlakasÄ± Neydi? | Ä°ÅŸin AslÄ± #Titanik
Ã‡ok Ä°hanete UÄŸradÄ±m | HoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±m KiÅŸi GeymiÅŸ! Aynur AydÄ±n'dan GÃ¼ndem Yaratacak AÃ§Ä±klamalar
HÃ¼nkar BeÄŸendi | Mucize Lezzetler
Ãœroloji UzmanÄ± DoÃ§. Dr. Mustafa KÄ±raÃ§ cevaplÄ±yor; KadÄ±nlarda idrar kaÃ§Ä±rma tedavisi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
Uzay SavaÅŸÄ±nÄ± Hangi Ãœlke KazandÄ±? ABD Mi Sovyet Rusya MÄ± ? Ä°ÅŸin AslÄ± Ne?
BaÅŸarÄ±lÄ± bir vlogger olmak iÃ§in 10 pÃ¼f nokta!
Evde sÄ±rtÄ±nÄ±zÄ± ve belinizi gÃ¼Ã§lendirebileceÄŸiniz yoga akÄ±ÅŸÄ±
GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ TaramasÄ± Ne Anlama Geliyor? | X IÅŸÄ±n Teleskopu HakkÄ±nda Bilgiler
7 EksiÄŸi 27 Olan SayÄ± KaÃ§tÄ±r? | SokaÄŸÄ±n Matematikle Ä°mtihanÄ±
Anneye Beyin Yakan Telefon ÅžakasÄ± | Mikrofon Sende
DÃ¼nya DÄ±ÅŸÄ±nda Bir YaÅŸam Var MÄ± ?
Hazar Motan'dan KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler itirafÄ±: " KÄ±zlar 'GÃ¼zin Abla' derdi "
AIDS hakkÄ±nda bilinmeyenler
Ä°Ã§inizde kalan en bÃ¼yÃ¼k ÅŸey nedir?
Gmail'de gÃ¶nderilen maili geri alma
Eski saksÄ±larÄ±nÄ±za yeniden hayat verin!
TÃ¼p bebek tedavisi kimlere yapÄ±lÄ±r?
Ä°nsan neden kilo alÄ±r ?
Evde oturarak Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in sandalye egzersizleri
Ev yapÄ±mÄ± kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dÃ¼rÃ¼m
Evde bacak esneten yoga akÄ±ÅŸÄ±

BunlarÄ± da beÄŸenebilirsiniz

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± politika faizini yÃ¼zde 19'da sabit tuttu
Eski BaÅŸbakan ve TBMM BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Akbulut iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Taksici aracÄ± kadÄ±nÄ±n Ã¼zerine kÄ±rdÄ±! DehÅŸet anlarÄ± kamerada
Kar maskeli korona partisi
KoronavirÃ¼sten 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aÅŸÄ± Ã¶nceliÄŸi istedi
Porsche Design Acer Book RS incelemesi
Minik kÄ±zÄ±n korku dolu anlarÄ±! Tekmeli yumruklu kavga...
TCMB dÃ¶viz kurlarÄ±nÄ± nasÄ±l etkiler?
Tarih yazan pilotlar! Efsaneler kapÄ±larÄ±nÄ± CNN TÃœRK'e aÃ§tÄ±
Reel Faiz nedir?
Esenler'de koca, boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸini rehin aldÄ±
DoÃ§. Dr. Ä°brahim Erayman koronavirÃ¼s hastalarÄ±ndaki yeni belirtiyi aÃ§Ä±kladÄ±
Bursa'da nÃ¼kleer silah yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan radyoaktif madde ele geÃ§irildi
YÃ¼zÃ¼ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ dezenfektan hastanelik etti
Brezilya'da plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki Ã§eken paylaÅŸÄ±m