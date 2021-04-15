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MERSÄ°N'de taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n, takip ettiÄŸi kadÄ±na aracÄ±yla Ã§arpÄ±p yere dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼kten sonra tartÄ±ÅŸmasÄ±, bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Â

Merkez YeniÅŸehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversitesi Caddesi'nde meydana geldiÄŸi iddia edilen olayda, taksi ÅŸoförü, elinde çanta ile yolda yürüyen kadÄ±nÄ±n yanÄ±nda aracÄ±yla ilerledi. Bir anda aracÄ±yla kadÄ±nÄ±n önünü kesen taksi ÅŸoförü çarparak düÅŸmesine neden oldu. Taksi ÅŸoförü, kadÄ±nÄ±n çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± üzerine aracÄ±ndan inerek yanÄ±na gitti. Bir süre taksi ÅŸoförü ile tartÄ±ÅŸan kadÄ±n baÄŸÄ±rarak olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. YaÅŸanan anlar bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonuyla görüntülendi.