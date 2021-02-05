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Amasya'da kafa kafaya tokuÅŸan koÃ§larÄ±n telef olma anÄ± kamerada

Amasya'da ahÄ±rÄ±n Ã¶nÃ¼nde kavgaya tutuÅŸan 2 koÃ§,Â kafa kafaya tokuÅŸmasÄ± sonucu telef olurken, o anlar da gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

Olay, Suluova ilçesine baÄŸlÄ± Cürlü köyünde meydana geldi. KüçükbaÅŸ hayvan besiciliÄŸi yapan ve 100 hayvanÄ± olan Sinan Ünlü'ye (59) ait iki koç, ahÄ±rÄ±n önünde kavga etmeye baÅŸladÄ±. Öfkeli koçlar, bir süre kafa kafaya tokuÅŸmaya baÅŸladÄ±. Dakikalar sonra kÄ±zÄ±ÅŸan kavgada geri geri gidip hÄ±zlarÄ±nÄ± alan iki koç, kafa tokuÅŸturdu.

ÇarpÄ±ÅŸmanÄ±n ÅŸiddetiyle yere yÄ±ÄŸÄ±lan koçlar, can verdi. O anlar ise ahÄ±rÄ±n çevresindeki güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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Amasya'da kafa kafaya tokuÅŸan koÃ§larÄ±n telef olma anÄ± kamerada
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