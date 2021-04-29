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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Akılalmaz hırsızlık! Şüphe çekmemek için karton boşalttılar...
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Sultangazi'de ilginç hırsızlık! Aydınlatma direğinin korumasını çaldılar...

SULTANGAZİ'de hırsızlar bir binadan merdiven çalarken, bir başka hırsızlık olayında da aydınlatma direğinin koruma demiri çalındı. Yaşanan iki farklı hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi İlçesi'ne bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde iki farklı hırsızlık olayı yaşandı. Orhangazi Caddesi'nde kağıt toplayıcısı iki şüpheli, dün sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan aydınlatma direğinin koruma demirlerini çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aydınlatma direğinin yanına gelen iki şüphelinin, kağıt toplama arabasında bulunan şüphe çekmemek için arabada bulunan atık kartonları yere boşalttıkları görülüyor. Şüphelilerden biri yerde bulunan atık kartonları yeniden kağıt toplama aracına koyduğu, diğer şüphelinin ise eğilerek aydınlatma direğinde bulunan koruma demirini tornavida ile yerinden söktüğü ve arabaya koyduğu anlara kameraya yansıyor. İki şüpheli daha sonra olay yerinden ayrılıyor.

MERDİVEN ÇALDI

Aynı mahallede yaşanan bir başka hırsızlık olayı ise 'pes' dedirtti. Bir binada internet bağlantısı için çalışma yapıldığını gören bir kişi, internet bağlantısı için binada bulunan çalışanın üst kata çıkmasını fırsat bilerek içeri girdi. Bir süre içeride oylanan şüpheli, daha sonra binada bulunan merdiveni çalarak, kayıplara karıştı. 

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Sultangazi'de ilginç hırsızlık! Aydınlatma direğinin korumasını çaldılar...
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