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Akan trafikte tekerlekli sandalyeli kişiyi son anda fark etti

Sarıyer'de akan trafikte yolun ortasında tekerlekli sandalye ile ilerleyen kişiyi bir sürücü son anda fark edip durabildi. Otomobili ile yolu trafiğe kapatan yardımsever sürücü tekerlekli sandalyeli kişinin yolun karşına geçmesinin ardından yoluna devam etti.

Olay, Çayırbaşı Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinde Sarıyer istikametinde dün saat 16.00 sıralarından meydana geldi. Otomobili ile ilerleyen sürücü, tekerlekli sandalye ile yol ortasında akan trafikte ilerlemeye çalışan engelli bir kişiyi fark edip aracını son anda durdurdu.

Arkasından gelen araçların yolun ortasında ilerleyen kişiye çarpmaması için korna çalarak diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Araçları durdurmakta başarılı olamayan sürücü, otomobilini yolun ortasına çekip araçları durdurdu. Tekerlekli sandalyedeki engelli kişinin güvenli bir şekilde yol kenarına geçtiğini gören otomobil sürücüsü ve diğer sürücüler yoluna devam etti.

YAŞANAN O ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Tekerlekli sandalyedeki kişinin akan trafikte ilerlemesi, dikkatli ve duyarlı sürücünün otomobili ile trafiği durdurup engelli kişinin yol kenarına geçmesi araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Akan trafikte tekerlekli sandalyeli kişiyi son anda fark etti
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