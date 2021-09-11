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BURDUR'da yamaç paraşütü yaparken türbülansa kapılan Burdur Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan, ağacın üzerine yumuşak iniş yaptı. Yamaç paraşütçüsü Kılıçaslan'ı itfaiye ekipleri kurtardı.

Burdur Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan, akşam saatlerinde Avşar Tepe'den arkadaşlarıyla uçuş yaptı. Bir süre havada süzülen Kılıçaslan, türbülansa kapılarak Burdur Gölü kenarındaki bir düğün salonunun bahçesinde bulunan çam ağacının üzerine yumuşak iniş yaptı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih Kılıçaslan'ın bulunduğu ağaca itfaiyenin merdiveni yanaşamayınca etrafta bulunan ağacın engelleyen dalları kesildikten sonra Kılıçaslan itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden alındı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince muayenesi yapılan Kılıçaslan'ın herhangi bir sağlık probleminin olmadığı tespit edildi.

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ'

10 yıldır yamaç paraşütü sporu ile uğraştığını belirten Kılıçaslan, ''İnişte biraz hareket yapalım dedik. Gün batımı olunca rüzgar değişiyor. Gündüz estiği ile akşam serinliği farklı oluyor. Tam türbülansta kaldık. Toparlayamayınca ağaca indik. Başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Verilmiş sadakamız varmış. Daha önce de ufak tefek kazalar atlattım ama bu kadar büyük ilk defa oldu. Allah'a şükür çok iyiyim. Bir sıkıntım yok'' dedi.