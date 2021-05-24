MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Adım adım takip edip, kâbusu yaşattılar! 'ilk defa böyle bir şey gördük'
Oynatma Listesi
HABER

Genç kadının cep telefonu alıp kaçan şüpheli böyle görüntülendi

BURSA'da çalıştığı iş yerinin kapısından girmeye çalışan Didem Turan'ın (21) arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şüphelinin arkasından bir süre giden ancak yakalayamayacağını anlayınca polise ihbarda bulunan Turan, "Çok korktum. 5 senedir buradayım ilk defa böyle bir şey gördük. Cep telefonunu geçen yıl 3 bin 100 liraya almıştım. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum.'' dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Caddesi'nde bir pastanede çalışan Didem Turan (21), iş yerinin kapısına geldiği sırada arkasından yanaşan iki kişiden biri arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtı. Koşarak uzaklaşan şüphelinin arkasından bir süre giden ancak yakalayamayan Didem Turan, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen polis çalışma başlattı.

'5 SENEDİR BURADAYIM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK'

Olayın ardından büyük korku yaşayan Didem Turan, "İş yerime girerken kapının önünde cep telefonumu arka cebimden alıp kaçtı. Sonra peşinden gittim fakat yetişemeyince geri döndüm. Yanımdan geçen diğer adamla beraberlermiş ama ben bunu görmediğim için 'Abi bu kaçan kişiyi tanıyor musun?' dediğimde bana tanımadığını söyledi. Çok korktum. 5 senedir buradayım ilk defa böyle bir şey gördük. Cep telefonunu geçen yıl 3 bin 100 liraya almıştım. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum." diye konuştu.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINA

Kapkaç anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Didem Turan'ın iş yerinin kapısını açtığı sırada arkasından yaklaşan iki kişiden birinin bir anda hızlanması, Turan'ın arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak kaçması ve bunu fark eden genç kadının şüpheliyi kovalaması görülüyor.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
Genç kadının cep telefonu alıp kaçan şüpheli böyle görüntülendi
Yolcu360 ile araç kiralamak artık çok daha kolay
Rusya'da sirkteki gösteride bir kaplan, eğitmenine böyle saldırdı
Metrobüste tartışıp birbirlerinin yüzüne tükürdüler
Motosiklet, minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Takla atıp, kayan otomobilden böyle çıktı
Boş kağıda 6 milyon euroluk imza!
ABD'de filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası
Ölümden böyle kaçtı! Hindistan'da mucize kurtuluş kamerada
Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada
Bunun tek bir açıklaması var... Vicdansızlık!
Yürek yakan kaza! Polis bile bakamadı, gözyaşlarına boğuldu...
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü
Kaçırdılar, işkence edip fidye istediler! O anlar kamerada
İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi
Dinçer Güner'den 24-30 Mayıs Arası Burç Yorumları
Piyasalar yatay seyrediyor
Esenler'de otomobil bariyere çarpıp takla attı
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de hafta sonu kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor
Site bahçesinde öğretmeni darbettiler! O anlar kamerada
Iğdır'da sel ve dev kayalar yolu kapadı, sürücüler yolda kaldı
Billboard Müzik Ödülleri dağıtıldı
Esenyurt'ta alışveriş yapan kadının cebindeki telefonu böyle çaldı
Genç kadının cep telefonu alıp kaçan şüpheli böyle görüntülendi
Kozan ilçesinde 2 kadın ölü bulundu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı