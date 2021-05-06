Oynatma Listesi

Balkondan sarkan çocuk kaldırıma düştü; o anlar kamerada

Tuzla'da giysi kumbarasını akılalmaz yöntemle boşalttı; o anlar kamerada

Motosikletli kuryeden tehlikeye davetiye

İş yerini basıp mermerle darp ettiler! Şehir zorbaları kamerada...

Esenyurt'ta kavga etiği için dövdüğü oğlunu sarılarak götürdü

Gökyüzünde nefes kesen anlar! MSB paylaştı...

Rusya'da kadın ve çocuk düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Şişli'de mağazadaki kadının cebinden telefonu böyle çaldı

Duvardan söktü! Kilolarca olmasına rağmen devirdi...

Site bahçesinde başlayan kavga acil servise kadar uzandı

Taksicilerin müşteri alma kavgası! Etrafını sarıp darp ettiler

Üsküdar'da giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı

Kumarhaneye çevrilen inşaattaki baskın kamerada

Sağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi konuşuluyor

Avcılar'da ev sahibinin fark ettiği hırsızın balkondan atladığı anlar kamerada

Esenyurt'ta arkadaşlarının yaralandığını duyan taksiciler ortalığı birbirine kattı

Sultangazi'de müşteri gibi girdiği mağazada hırsızlık yaparken yakalandı

Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı ortaya çıktı

Hayretle izlediler! Asansöre atı bindirmeye çalıştılar....

Trafikte ters istikamette gittiier! Görenler cep telefonuna sarıldı...

Sultangazi'de ilginç hırsızlık! Aydınlatma direğinin korumasını çaldılar...

Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?

Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri

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