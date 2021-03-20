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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >ABD plakası ile İstanbul'da! Trafiği birbirine kattı
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ABD plakalı araçla Sefaköy'de makas atan Irak'lı sürücü yakalandı

Sefaköy'de ABD plakalı otomobille siren çalıp makas atan Irak uyruklu sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Irak uyruklu sürücüye toplam 2 bin 822 lira para cezası kesilirken, şüphelinin araçların arasında makas attığı anlar polis kamerası tarafından görüntülendi.

Trafik Denetleme şube müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri Sefaköy'de seyir halindeyken, araçların arasından siren çalıp makas atarak ilerleyen bir otomobilin peşine düştü. Kısa bir takibin ardından tehlikeli şekilde sürüş yapan sürücü durduruldu. EDG1787 Amerika Birleşik Devletleri plakalı aracın içinde bulunan Irak uyruklu sürücü Raıed Nazhet P.H. polis ekipleri tarafından durduruldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 46/2G (Makas) maddesi ihlalinden 1339 TL, 56/1C (Yakın Takip) maddesi ihlalinden 144 TL ve 26/2 (Araçta siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak) maddesi ihlalinden 1339 TL olmak üzere, toplamda 2.822 TL idari para cezası kesti. Ayrıca araçta bulunan siren tertibatı polis ekipleri tarafından söküldü.

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