MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >65 yaş üstü kadın otobüse binme ısrarı! 'Benim sağlığım yerinde'
Oynatma Listesi
HABER

65 yaş üstü kadın otobüse binme ısrarı! 'Benim sağlığım yerinde'

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstündekilere getirilen toplu taşıma araçlarına binme yasağına rağmen Avcılar'da İETT otobüsüne binen kadın, tüm ısrarlara rağmen "Benim sağlığım yerinde" diyerek araçtan inmedi.

Cihangir Mahallesi'nden  önceki gün öğle saatlerinde  Başakşehir'deki Şahintepe Mahallesi'ne gitmek üzere hareket eden İETT otobüsüne Avcılar Evlendirme Dairesi önündeki duraktan binen kadın yanındaki kartı okuttu. Şoför, kadına  65 yaşından büyük olduğunu kendisine verilen talimatlar uyarınca da araca bindiremeyeceğini söyledi. Şoförü dinlemeden aracın arka koltuklarına doğru ilerleyerek burada oturan kadın, "Ben binerim. Ceza kesilecekse bana kesilir. Sana ne? Sen arabanı kullanmaya, onu yıkamaya bak" diye söylendi. Cep telefonu ile görüntülenen diğer yolcuların da uyarılarını dinlemeyen kadın, "Bu hep böyle yapıyor. Binmek benim hakkım. Benim sağlığım yerinde. 3 apartman merdivenlerini temizledim. Sağlığım yerinde olmasa bunu yapabilir miyim? Çalışmasam paramı kim verecek. Çoluk-çocuk var, kimsenin kimseye faydası yok" diye söylendi.


Yolcuların "Herkesin işi var seni bekliyor" sözlerine rağmen yerinden kalkmayan kadın yanına gelen genç kıza da araçtan inmeyeceğini söyledi, Kadın, sağlığını korumak için yasak kararı getirildiğini belirten diğer yolculara da "Ben çalışmasam kim paramı verecek?" diye söylenmeye devam etti, kaymakamlığa giderek 65 yaş maaşı bağlatılması önerisine de karşı çıktı. Birkaç dakika daha bekleyen şoför, yoluna devam etti.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
65 yaş üstü kadın otobüse binme ısrarı! 'Benim sağlığım yerinde'
İzmir'de iki grup 'hurda' için birbirine girdi
Su Bir Mucize, bu mucizeyi yeterince koruyor muyuz?
Bu görüntü sosyal medyada gündem oldu... "Gümbür gümbür geliyorum, yazı bekliyorum."
Sağlıklı saç ve güçlü tırnaklar için püf noktalar!
Uzaktan Eğitim Günlerinde Fark Yaratan Öğretmenler
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı
Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Bunları da beğenebilirsiniz

Sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Polisten minik Elisa'ya 'doğum günü' sürprizi
İstanbul'da koronavirüs risk haritası yeşile dönüyor
Böylesi görülmedi! Hukuk bürosunda senet yırttı, gasp suçundan tutuklandı
Binlercesi su altında görüntülendi! Çanakkale Boğazı'nda şaşırtan ay denizanası yoğunluğu
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının kaldırılma tarihi ile ilgili bilgi verdi
65 yaş üstü kadın otobüse binme ısrarı! 'Benim sağlığım yerinde'
Demet Özdemir karavanda omlet yaptı
Ağanın aldığı 'cankurtaran flikası', 7 köye hizmet veriyor
Tarihi bazilika sular çekilince ortaya çıktı
İzmir'de iki grup 'hurda' için birbirine girdi
Sultangazi'de ceviz kırma cinayeti
Yaşlanmayan adam denize girdi
İnternette tanıştığı kadının evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu
Barış Murat Yağcı ve Nisa evleniyor mu?