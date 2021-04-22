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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Her şey dakikalar içinde oldu! Soyup soğana çevirdiler...
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4 dakikada 20 bin liralık soygun saniye saniye kamerada

İstanbul Avcılar'da perde satan bir dükkana giren hırsızlar, 20 bin lira değerindeki ürünleri 4 dakika içinde panelvan tarzı araçlarına yükleyip, kayıplara karıştı.

Olay, 20 Nisan Salı günü saat 06.30 sıralarında Tahtakale Mahallesindeki perde satan bir dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, panelvan tarzı araçları ile dükkanın önüne gelen 5 kişi, kepenkleri kırıp içeri girdi. Dükkanda bulunan 20 bin lira değerindeki ürünleri araçlarına dolduran kişiler, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilince kaçtı. Komşuları tarafından olay yerine çağrılan iş yeri sahibi Yaver Arslan, dükkanın soyulduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
4 DAKİKA İÇİNDE GİRİP, HER ŞEYİ BOŞALTIYORLAR
Dükkan sahibi Yaver Arslan, şüphelilerin 4 dakika içinde dükkanı boşalttığını söyleyerek 'Sabah ben zaten evdeydim. Mahallede komşu görüyor. Beni arayarak, 'Dükkanına hırsız girdi' dedi. Ben de apar topar koşa koşa geldim. Geldiğim de zaten kepenkleri yarıya kadar kaldırmışlardı. Kapıyı zorlayıp, kırmışlar. İçerideki malları kapı ağzına kadar götürüyorlar. Ondan sonra da panikleyip, malları bırakıp kaçıyorlar. Dün sabah 06.53 civarında oldu. Yaklaşık 4 dakika içinde girip, her şeyi boşaltıyorlar. Toplamda nereden baksanız bir 20 bin liralık zararım var. Kepengi 3 kişi ile birlikte zorluyorlar' ifadelerini kullandı.
AYNI KİŞİLER, AYNI ARAÇ
Aynı şüphelilerin, başka adreslerde de hırsızlık yaptığını belirten Arslan, 'Zaten zor dönemdeyiz. Pandemi nedeniyle işlerimiz kesat. Sıkıntılı günlerde bir de böyle olunca, zor duruma düştük. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz açıkçası. Dün 06.30 sıralarında bir doğalgazcı arkadaşa girmişler, 10 bin lira zarar onda var. Yine bugün de bir yere girmişler. Yaklaşık bir 50-60 bin lira da onlara zarar veriyorlar. Aynı kişiler, aynı araç. Bir arkadaş bir de Altınşehir'de görüntü attı. Belki de yarın tekrar girecekler bilemiyoruz' şeklinde konuştu.
HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan hırsızlık ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere şüphelilerin dükkanın önüne gelişi, ürünleri alıp araçlarına doldurmaları ve kaçmaları yansıdı.

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4 dakikada 20 bin liralık soygun saniye saniye kamerada
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