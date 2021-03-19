MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >2 dakikada pahalı motosikletleri çalarak ortadan kayboldular
Oynatma Listesi
HABER

ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

ABD'nin Indiana eyaletinde bir motosiklet bayisine giren 4 hırsız 2 dakika içerisinde en pahalı motosikletleri çalarak, ortadan kayboldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan Kokomo şehrindeki motosiklet bayisine giren 4 hırsız en pahalı modelleri çalarak, ortadan kayboldu. 4 hırsızın 2 dakika içerisinde gerçekleştirdiği soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 hırsızın bindikleri motosikletlerle işletmeden çıktıkları görülüyor. Kokomo Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, yerel saat ile 09:00 civarı gelen hırsızlık ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine gittiklerini belirtti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar
Bebek arabası devrildi, sürücünün dikkati faciayı önledi
Kuyumcuda silahlar çekildi! Soyguncu böyle kaçtı
Beton mikseri dehşet saçtı! Hemen yardıma koştular...
Maximum Mobil Araçta Öde ile aracınızdan inmeden temassız ödeyin!
Aygül Aydın Burçlara Göre Hediye Önerilerini MediaMarkt’tan Seçti!
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Telefon alırken nelere dikkat edersiniz?
Burçlara özel sevgililer günü hediye önerileri
Bülbül Yuvası | Mucize Lezzetler
Prenses Diana'nın Sır Ölümü! Prens Charles ve Diana Neden Boşandı? | İşin Aslı #PrensesDiana
Evde Makyaj Malzemesi Nasıl Yapılır?
Beyrut’taki Patlamanın Ardında Komplo Mu Var? | Patlayıcıların Limanda Ne İşi Vardı? İşin Aslı
Seni En Çok Neye Benzetiyorlar? | Mikrofon Sende
Evde Kombucha Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Bize Bir Dizi Karakteri Taklidi Yapar Mısınız? | Mikrofon Sende
Titanik Neden Battı? Roman Yazarının Titanik İle Alakası Neydi? | İşin Aslı #Titanik
Çok İhanete Uğradım | Hoşlandığım Kişi Geymiş! Aynur Aydın'dan Gündem Yaratacak Açıklamalar
Hünkar Beğendi | Mucize Lezzetler
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç cevaplıyor; Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?
Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!
Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı
Gökyüzü Taraması Ne Anlama Geliyor? | X Işın Teleskopu Hakkında Bilgiler
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Anneye Beyin Yakan Telefon Şakası | Mikrofon Sende
Dünya Dışında Bir Yaşam Var Mı ?
Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
AIDS hakkında bilinmeyenler
İçinizde kalan en büyük şey nedir?
Gmail'de gönderilen maili geri alma
Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!
Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?
İnsan neden kilo alır ?
Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri
Ev yapımı kombucha tarifi
Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm
Evde bacak esneten yoga akışı

Bunları da beğenebilirsiniz

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da açılışına katıldı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 19 Mart korona tablosunu açıkladı
ABD'de en pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar
Atatürk'ün efsane pozunun buzdan heykeli yapıldı
Eskişehir'de Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut, son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Akar, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nı ziyaret etti
Çin'de turist taşıyan helikopter böyle düştü
Kayıp Berk Ergier'in cansız bedeni bulundu
İtfaiyenin zamanla yarışı! Dumanlar arasındaki kişiyi kapıyı kırarak kurtardılar
Trabzon'da 45 öğretmen koronavirüs tedavisi görüyor
Gülbahar'ı öldüren kardeşinin kaçma anı kamerada
Kayıp döviz bürosu çalışanını görüntüleyen restoran sahibi: Tavırları endişe vericiydi
Demiri sanatla buluşturan usta, kendisine özgü figürleriyle dikkat çekiyor